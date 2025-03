Acea Run Rome The Marathon: doppietta Kenia con Ngeno e Chepkwony

KM 5 – Gara femminile compatta con Lilian Jebitok, Rebecca Kangogo, Betty Chepkwony, Maeregu Hayelom Shegae, Selam Fente Gebre, Lilian Jelagat, Beatrice Jepkemei e Euliter Tanui in 17:11. Prime per l’Italia Burcin Ayse Sonmez e Debora Sartori in 19:43.

KM 10 – Passaggio in 34:19, escono dal gruppo di testa Jelagat, Jepkemei e Tanui, in ritardo con passaggio in 34:30. Burcin e Sartori in 39:20.

KM 16 – Gruppo di testa in 54:52 con Kangogo, Chepkwony, Shegae e Maeregu. Sonmez e Sartori in 1h02:46.

MEZZA MARATONA – Alla metà di gara, Kangogo, Gebre e Chepkwony in 1h12:24. Sonmez in 1h22:37 e Sartori in 1h23:10.

KM 25 – Posizioni congelate per Kangogo, Gebre e Chepkwony che transitano in 1h25:57.

KM 31 – Gebre e Chepkwony si staccano e transitano in 1h46:57. Sonmez in 2h01:23, Salvatori passa in 2h03:03 con un minuto di vantaggio su Sartori.

KM 35 – Gebre passa in 2h00:49, Chepkwony in leggero ritardo in 2h01:03. Sonmez in 2h36:55, Salvatori 11^ in 2h19:40.

KM 40 – Prende il comando Betty Chepkwony in 2h18:32 seguita da Gebre in 2h19:10. Sonmez in 2h36:55. Salvatori in 2h40:39.

FINISH LINE – Betty Chepkwony in 2h26:16, Selam Fente Gebre in 2h28:22 e Rebecca Kangogo in 2h31:16. Prima per l’Italia e ottava assoluta Burcin Ayse Sonmez (SS Lazio Atl. Leggera) in 2h45:38.