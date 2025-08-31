A spasso nel tempo: Skyrace Valmalenco-Valposchiavo, sulle tracce dei campioni

Caldo e fatica si fanno sentire. Il cielo sopra la mia testa è azzurro ma entro (malvolentieri) nella penombra della "pain cave". E non ho neanche portato il frontalino! Mio malgrado mi stacco dai recenti “contatti” e scalo una marcia per evitare il fuorigiri, indugiando anche a bere e rinfrescarmi presso i numerosi torrentelli che caratterizzano questa parte dell’itinerario. La “crisetta” non è superata, c’è da soffrire ancora, visto che la traccia di sentiero si impenna nel tratto che costeggia i laghetti di Campagneda. Tocca spingere forte sui bastoncini. Acquistati solo pochi giorni fa per rimpiazzare LEKI e Cober rottamati uno dopo l’altro alla Dolomyths Run Skyrace di Canazei e alla solita VUT, i miei nuovissimi Black Diamond Distance Carbon Z fanno il loro dovere: maneggevoli e leggerissimi, li metto a riposo sul breve tratto di catene poco sotto il valico, per imbracciarli di nuovo (e per l’ultima volta oggi) nelle facili roccette finali che mi portano ad attraversare con venticinque minuti di vantaggio sul tempo limite delle quattro ore e quindici minuti il cancello orario di Campagneda che in questo caso è tutt’altro che virtuale, assumendo l’aspetto del classico arco ligneo che è uno dei simboli stessi della Skyrace, fin dalle sue prime edizioni eroiche, all’inizio di questo secolo.