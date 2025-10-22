Trail Monte Casto, ci siamo: tutti contro Cristian Minoggio e Fabiola Conti

Nella prova clou da 44 chilometri (2050 metri D+) la star assoluta è senza ombra di dubbio Cristian Minoggio (Kailas Fuga Team), già vincitore in passato. Quest’anno dopo i vari titoli mondiali ed europei nello skyrunning, il popolare Minox” è arrivato secondo alla OCC di UTMB 2025, facendo tremare lo statunitense Jim Walmsley e ha concluso la stagione con il quarto posto ai Mondiali Trail di fine settembre a Canfranc, sui Pirenei spagnoli. Attenzione però ai giovani alfieri del Team New Balance Mattia Bertoncini e Riccardo Borgialli. Mattia ha centrato tre podi in gara del circuito UTMB, Riccardo ha vinto la 15km del Monte Rosa Walserwaeg by UTMB di metà luglio, piazzato quarto alla KAT 100 by UTMB. Altro pretendente al podio il lecchese Gionata Cogliati (Kailas Fuga Team) che si è piazzato secondo alla Trans d’Havet conquistando così la maglia azzurra, ed è tornato dalla Spagna con la medaglia di bronzo a squadre. Parte di sicuro tra i favoriti il local Francesco Nicola (Topo Athletic), detentore del record del tracciato in tre ore, 34 minuti e 40 secondi). Un outsider da tenere d’occhio è l’elbano Mattia Anselmi (Team SCARPA), già secondo ad Andorno, che ritorna al Trail Monte Casto con grandi ambizioni. Lotteranno per le prime posizioni anche Gabriele Barile, Gianluca Pinton e altri due atleti di Kailas Fuga Team: Danilo Lantermino e Alessio Vorti.

