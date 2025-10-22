Trail Monte Casto, ci siamo: tutti contro Cristian Minoggio e Fabiola Conti

© Trail Monte Casto Ufficio Stampa
Domenica 26 ottobre il Biellese e il comune di Andorno Micca in particolare vedranno atleti da trenta province e sedici diverse nazionalità affrontarsi nelle due distanze competitive del Trail Monte Casto. Le iscrizioni alla diciottesima edizione di questo classico appuntamento autunnale che fa quest’anno ha per main sponsor il brand cinese Kailas si sono chiuse un mese fa al raggiungimento dei novecento iscritti, mentre sarà possibile iscriversi sul posto il giorno della gara alla passeggiata non competitiva da otto chilometri.
Sui sentieri della Valle Cervo e dell’Alta Valsessera in questi anni sono saliti sul podio moltissimi atleti di livello nazionale e internazionale che sono stati assoluti protagonisti del mondo trail. In campo maschile, solo per citare i più conosciuti: Cristian Minoggio, Luca Carrara, Davide Cheraz, Gabriele Abate, Danilo Lantermino (quarto poco più di un mese fa al Tor des Géants 330K), Gianluca Ghiano e il nepalese Dawa Sherpa. Tra le donne sono salite sul podio: Alessandra Boifava, Sonia Locatelli, Sonia Glarey, Chiara Giovando,Yulia Baykova, Federica Boifava, Cinzia Bertasa, Virginia Oliveri, Lisa Borzani, Cecilia Mora, Marina Plavan, Emanuela Brizio, le francesi Maud Gobert e Corinne Favre.
Nella prova clou da 44 chilometri (2050 metri D+) la star assoluta è senza ombra di dubbio Cristian Minoggio (Kailas Fuga Team), già vincitore in passato. Quest’anno dopo i vari titoli mondiali ed europei nello skyrunning, il popolare Minox” è arrivato secondo alla OCC di UTMB 2025, facendo tremare lo statunitense Jim Walmsley e ha concluso la stagione con il quarto posto ai Mondiali Trail di fine settembre a Canfranc, sui Pirenei spagnoli. Attenzione però ai giovani alfieri del Team New Balance Mattia Bertoncini e Riccardo Borgialli. Mattia ha centrato tre podi in gara del circuito UTMB, Riccardo ha vinto la 15km del Monte Rosa Walserwaeg by UTMB di metà luglio, piazzato quarto alla KAT 100 by UTMB. Altro pretendente al podio il lecchese Gionata Cogliati (Kailas Fuga Team) che si è piazzato secondo alla Trans d’Havet conquistando così la maglia azzurra, ed è tornato dalla Spagna con la medaglia di bronzo a squadre. Parte di sicuro tra i favoriti il local Francesco Nicola (Topo Athletic), detentore del record del tracciato in tre ore, 34 minuti e 40 secondi). Un outsider da tenere d’occhio è l’elbano Mattia Anselmi (Team SCARPA), già secondo ad Andorno, che ritorna al Trail Monte Casto con grandi ambizioni. Lotteranno per le prime posizioni anche Gabriele Barile, Gianluca Pinton e altri due atleti di Kailas Fuga Team: Danilo Lantermino e Alessio Vorti.
In campo femminile fari puntati sulla milanese (e ormai valdostana d’adozione) Fabiola Conti, quest’anno quinta alla Marathon du Mont Blanc, vincitrice di Monte Rosa Walserwaeg by UTMB 122km e terza nel Mondiale Long Trail in Spagna, portando a casa la medaglia d’oro a squadre. Fabiola è in gran forma ed è la favorita: il record della gara che appartiene a Martina Chialvo (quattro ore, 14 minuti e 12 secondi) è a rischio. A lottare per il podio ci sarà sicuramente la valdostana Roberta Jacquin (ASD Team Pegarun), terza ai Campionati Europei di skyrunning nella Skymarathon Sentiero 4 Luglio della scorsa estate e ventiseiesima ai mondiali trail conquistando l’oro a squadre. Anche Giulia Saggin parte con buone ambizioni (due vittorie in Svizzera alla Swiss Peaks 380 e allo Scenic Trail 130). Vorrà dire la sua anche la piemontese Chiara Boggio (Team The North Face), recentemente vincitrice alla FUSKY Fiemme Ultra Sky. A lottare per le posizioni che contano anche Margherita De Giuli (Team Crazy), Federica Zuccollo (Team Salomon) e le due portacolori Kailas Fuga Agnese Valz Gen e Andrée Merli.
Nella prova d’ingresso da 20 chilometri (850 metri D+) la lotta per il podio dovrebbe restringersi in campo maschile a Michael Dola (Kailas Fuga Team), Mattia Barlocco e ai biellesi Gabriele Gazzetto e Federico Magagna. Tra le donne la favorita è la piemontese (di Ivrea) Luisa Rocchia, già vincitrice ad Andorno.
Il Trail Monte Casto è l’ultima prova del Piemontrail Challenge che comprende Vibram Trail Mottarone, Trail Monte Soglio, Trail Oasi Zegna e assegna il titolo di campione regionale trail lungo FIDAL. Il percorso è altamente spettacolare e tocca alcuni angoli incantevoli del Biellese, a partire dal Monte Casto, gli alpeggi di Monduro e Carcheggio, il Bocchetto Sessera (1380 metri) con incomparabili viste sulle montagne biellesi e sulle Alpi piemontesi. Entrata nell'Oasi Zegna, la gara raggiunge la caratteristica baita della Scheggiola, l'alpeggio Baraccone, il Rifugio Piana del Ponte e il bellissimo alpeggio dell'Artignaga. La partenza della prova clou è prevista per le ore sette del mattino di domenica 26 ottobre, alle nove per chi ha scelto la 2 chilometri e alle 09.30 20 per i partecipanti alla passeggiata non competitiva da otto chilometri, con ultime iscrizioni sul posto domenica mattina stessa.
Maurizio Scilla (presidente di ASD Trail Monte Casto, organizzatore della gara):
“La manifestazione è un vero spot pubblicitario per far conoscere alcuni angoli quasi sconosciuti del territorio, piccoli gioielli che la terra biellese regala a chi ama immergersi nella natura. Quest’evento è contraddistinto dal clima di convivialità e festa che si respira. Un grande grazie a tutti i nostri sponsor per la fiducia che hanno riposto in noi, un grazie particolare a Kailas, azienda cinese con la quale è nata una proficua collaborazione e a Menabrea che è stata al nostro fianco sin dall’inizio e ha contribuito a far diventare l’evento una vera e propria festa. Non posso dimenticare il Comune di Andorno che è molto collaborativo e ci permette di far crescere al meglio la manifestazione”.