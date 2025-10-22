Atletico Madrid, obiettivo Christensen per la difesa

L'Atletico Madrid è alla ricerca di un difensore che possa rinforzare un reparto che si è dimostrato troppo fragile in questo inizio di stagione. Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni, i Colchoneros avrebbero messo gli occhi su Andreas Christensen, centrale del Barcellona in scadenza a giugno 2026. Al momento i Blaugrana non gli hanno ancora proposto il rinnovo, visti i numerosi infortuni che l'hanno condizionato, ma il danese ha più volte espresso la sua volontà di continuare con il Barça. La chiave per sbloccare l'operazione potrebbe essere Mateu Alemany, nuovo direttore sportivo dell'Atletico ed ex Barcellona.