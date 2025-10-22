Logo SportMediaset

Mercato

Atletico Madrid, obiettivo Christensen per la difesa

22 Ott 2025 - 13:47
© Getty Images

L'Atletico Madrid è alla ricerca di un difensore che possa rinforzare un reparto che si è dimostrato troppo fragile in questo inizio di stagione. Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni, i Colchoneros avrebbero messo gli occhi su Andreas Christensen, centrale del Barcellona in scadenza a giugno 2026. Al momento i Blaugrana non gli hanno ancora proposto il rinnovo, visti i numerosi infortuni che l'hanno condizionato, ma il danese ha più volte espresso la sua volontà di continuare con il Barça. La chiave per sbloccare l'operazione potrebbe essere Mateu Alemany, nuovo direttore sportivo dell'Atletico ed ex Barcellona. 

I più visti di Mercato

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Neymar solo al comando: ecco i 10 trasferimenti più costosi di sempre

1) Nkunku dal Chelsea al Milan per 37 milioni di euro

Nkunku in vetta, Inter neanche in top 10: gli acquisti più costosi dell'estate

I gol di Icardi per il Toro: contatti in corso per il ritorno dell'argentino in Serie A

L'Al-Hilal ci prova per Lamine Yamal: offerta da 400 milioni di euro. Ma il Barça smentisce

Mercato ora per ora
15:05
Perugia, Giovanni Tedesco nuovo allenatore
14:21
Vitor Roque brilla in Brasile: tre club di Premier lo seguono
13:47
Atletico Madrid, obiettivo Christensen per la difesa
12:18
Aston Villa, si studia la strategia per blindare Rogers
11:30
Genoa, vicino il rinnovo di Ekhator