Bellagio Skyrace forza undici: Prandi e Desco brillano nel Triangolo Lariano

Nella distanza la vittoria in gara-uomini è andata a Massimiliano De Bernardi di Atletica Alto Lario ASD che l’ha sigillata con il tempo di un’ora, 22 minuti e 16 secondi, prevalendo per quattro minuti e 22 secondi Luca Arrigoni (ASD Pegarun). Va detto che il campione del mondo master (titolo che Luca ha conquistato recentemente in Bulgaria) era reduce da uno sfortunato tentativo di record sui sentieri delle Orobie Occidentali, affrontato solo un paio di giorni prima. Terzo gradino del podio per Maurizio Del Giovannino (ASD Falchi Lecco) con tempo finale di un’ora, 28 minuti e 51 secondi. Ad imporsi ambito femminile con il tempo di un’ora, 49 minuti e 36 secondi è stata Daiana Consilio (OSA Valmadrera). Quarantanovesima della classifica assoluta (180 finishers), la vincitrice ha preceduto di un minuto e 55 secondi Laura Zugnoni (1h51’31”) e di due minuti e 35 secondi Alessia D’Amico (Falchi Lecco).