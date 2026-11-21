Storie Gli anni '90 a New York: le supercar di Wall Strett

Tra il 1992 e il 1999 il fotografo George Grippinos immortalò in diversi scatti le strade del potere di NY. Negli uffici il ticchettio delle penne, il suono metallico dei fax e lo squillo dei telefoni è costante e implacabile. Inarrestabile, perché il denaro non dorme mai (per citare un famoso film di Oliver Stone) e il tempo è la risorsa più importante per creare ricchezza. Questi uomini vivono di fretta e, a bordo delle sportive, si recano nei dintorni per trovare una pizza o un panino da mangiare al volo. E poi, business as usual. Lo scenario sembra credibile, eppure è tutto inventato. Geroge Grippinos non esiste e le immagini non sono fate ma illustrazioni generate con l'intelligenza artificiale. Il caso ha suscitato un certo clamore sul web perché dimostra come una narrazione ben costruita con immagini retro-nostalgiche, possa essere scambiata per una vera documentazione storica.