"Red Bull 400": alla conquista del trampolino, di corsa

27/03/2019

Dopo il successo delle prime due edizioni italiane, torna anche nel 2019 il Red Bull 400, la gara più ripida e pazza al mondo. L’evento, nato per conquistare i trampolini di salto con gli sci più spettacolari d’Europa e del Nord America, sarà in programma il 6 luglio 2019 in Italia, ancora una volta a Predazzo, in Val di Fiemme, presso lo Stadio del Salto G. Dal Ben.



La competizione premierà chi, nel minor tempo possibile, riuscirà a raggiungere l’ardua vetta: 400 metri su un percorso con una pendenza del 78% e un dislivello di 135 metri. Una sfida che metterà a dura prova la resistenza e la potenza dei polpacci e dei quadricipiti di runner, professionisti e non, provenienti da diverse parti del mondo.



La gara di Predazzo è, infatti, inserita nel circuito internazionale che prevede 20 gare distribuite in tre continenti. I partecipanti potranno gareggiare nella categoria individuale, maschile e femminile o in staffetta (4x100m) e dovranno affrontare le batterie di qualificazione per raggiungere la finale dei migliori 50 di ogni categoria.



L’edizione italiana 2018 è stata caratterizzata da una finale maschile di alto livello combattuta sino all’ultimo metro. Lo svizzero Werner Marti ha fatto registrare il record con il tempo di 3'36" e si è portato a casa il trofeo con uno scatto nel finale precedendo lo sloveno Luka Kovacic e lo slovacco Tomas Celko. Nella finale femminile è stata la svizzera Deborah Chiarello (5'09") a strappare la vittoria alle contendenti, staccando rispettivamente di 5 e 26 secondi la slovacca Kristina Nec – Lapitova e l’italiana Barbara Vasselai.



Quest’anno, i primi iscritti alla competizione potranno acquistare i ticket ad un prezzo agevolato con il seguente schema:



• dal 13 marzo al 15 aprile € 25,00 (€ 20,00 pp cat. Staffetta)

• dal 16 aprile al 26 maggio € 30,00 (€ 25,00 pp cat. Staffetta)

• dal 27 maggio al 4 luglio € 35,00 (€ 30,00 pp cat. Staffetta)



Le iscrizioni possono essere effettuate su: https://www.redbull.com/400valdifiemme



Quest’anno il Red Bull 400 si presenta ancor di più come una sfida non solo per atleti e runner professionisti, ma anche per tutti coloro i quali vorranno cimentarsi con un’impresa fuori dal comune. A questo proposito, presto saranno svelate interessanti novità che riguardano gli Ambassador che parteciperanno alla gara e il piano di allenamento e preparazione per affrontare la salita “con le ali”.