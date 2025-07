Dopo due anni Dimitri Payet dice addio al Vasco da Gama. L'attaccante francese ha salutato con un lungo post sui social la squadra di Rio de Janeiro confermando l'attaccamento per la maglia: "Ho passato tutta la mia vita a sentire parlare della ‘città meravigliosa’. E ciò che non avrei mai immaginato è che un giorno ne sarei diventato parte e che essa sarebbe diventata parte di me".