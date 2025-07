Ufficiale il trasferimento in prestito di Rafa Marin, difensore centrale del Napoli, al Villarreal per la prossima stagione. "Marin vestirà la maglia gialla nella prossima stagione, la 2025/2026. Il trasferimento in prestito per il difensore nato a Siviglia prevede un'opzione per l'acquisto a titolo definitivo", si legge in una nota del club spagnolo. Il classe 2002 ha collezionato solo 6 presenze l'anno scorso con la maglia del Napoli.