"Non ho tempo!": nulla è più falso. Per correre basta organizzarsi: e subito si sta meglio

10/07/2019

"Non ho tempo". Ecco la classica scusa. E' questo sicuramente il pretesto più gettonato da quelle persone che dichiarano di voler migliorare la propria forma fisica e invece rimangono incastrati dentro a un vortice di impegn i . Come molti di noi, con un lavoro gravoso, figli da accudire, animali che non possono essere lasciati soli per troppo tempo, la casa da mettere in ordine. E così si crede fermamente di non avere abbastanza tempo a disposizione, citando al contrario amici che ne hanno di più, come se vivessero perennemente in vacanza. Ma invece tutti noi sappiamo bene che il tempo è limitato per chiunque. Abbiamo tutti a disposizione le stesse 24 ore, che possono essere spese come riteniamo più opportuno. La v erità è che ognuno ha il tempo per svolgere le attività che gli stanno a cuore , se queste hanno una priorità nella nostra vita. Per molti la parola corsa equivale a salute, relax, tempo sociale vero. Un’attività semplice che ci fa stare bene anche quando la vita ci sembra caotica. Sicuramente da inserire come una priorità.

Una delle cose più difficili da fare è esaminare il modo in cui trascorriamo le nostre ore libere. E' dura ammettere quanto tempo si possa perdere, ma probabilmente lo sapete già. Oggi il buco nero sta soprattutto nei nostri smartphone, con i social, i giochi, le chat. Al secondo posto inseriamo la televisione, che ormai può essere guardata in qualsiasi momento della giornata perché con centinaia di canali, programmi on demand e la possibilità di reg strare le puntate c’è sempre qualcosa da vedere. Basterebbe ridurre entrambi in modo drastico e, voilà, come per incanto il tempo libero ricompare.



Organizzarsi diversamente in cucina o chiedere più collaborazione in casa può essere un altro modo per risparmiare minuti preziosi. Includere la famiglia negli allenamenti, facendovi seguire in bicicletta o accompagnare al parco, può essere un modo per creare momenti di condivisione.



La corsa è uno sport bello perché flessibile. Non è necessario correre a lungo o per tanti chilometri per avere i benefici salutari del movimento. Bastano tre uscite alla settimana per una quarantina di minuti per stare bene. E allora non perdete altro tempo. Cominciate già da ora a programmarle.