Pisilli: "Sogno lo scudetto con la Roma e il mondiale con l'Italia"

"Il mio sogno nel cassetto? Vincere uno scudetto con la Roma e il mondiale con l'Italia": è questa la speranza di Niccolò Pisilli, che si racconta ai microfoni di VivoAzzurroTV nel format dedicato ai talenti e alle giovani promesse delle Nazionali italiana, non solo di calcio.

Nel corso del trailer della puntata il centrocampista della Roma e dell'Under 21 italiana svela una curiosità legata alla sua carriera. "C'è un giorno che mi sta portando fortuna in questi anni: il 10 ottobre - spiega il giocatore -. Nel 2024 ho esordito con la Nazionale maggiore nello stadio della mia squadra del cuore, l'Olimpico. Poi, lo stesso giorno nel 2025 ho realizzato la mia prima doppietta in U21".

Domani il classe 2004 affronterà l'Armenia alle 18:30, insieme al resto degli Azzurrini di Silvio Baldini. Lunedì, invece, sarà la volta dello scontro diretto per la vetta della classifica del Gruppo E: la partita con la Polonia. L'obiettivo è assicurarsi in tutti i modi la qualificazione ai prossimi Europei Under 21.