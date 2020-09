Portogallo: Cristiano Ronaldo in dubbio per la Croazia

NATIONS LEAGUE

A due giorni dalla sfida di Nations League contro la Croazia, in casa Portogallo scatta l'allarme Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse della Juventus, infatti, non ha preso all'allenamento odierno a causa di un'infezione a un dito del piede destro. Lo ha reso noto la Federcalcio lusitana. CR7, che ieri ha svolto lavoro in palestra, si è sottoposto a trattamento antibiotico e la sua situazione clinica verrà valuta quotidianamente.

Il Portogallo campione in carica rischia di perdere il suo fuoriclasse per il debutto di sabato contro la Croazia. Il problema al piede non è nulla di serio, ma con una lunga stagione alle porte non verrà corso alcun rischio e CR7 potrebbe dover rimandare alla sfida contro la Svezia di martedì la caccia al gol numero 100 con la Nazionale.

