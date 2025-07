Moto2 Germania: Öncü torna al successo, Gonzalez rimonta fino al 4° post e consolida la leadership iridata

La lotta per il titolo resta comunque serratissima visto che sono appena 9 i punti che separano i due spagnoli. Sembra invece tagliato fuori Diogo Moreira, che della gara è stato grande protagonista, prima in positivo poi in negativo: il brasiliano è stato autore di una rimonta potenzialmente leggendaria dal 25° posto in griglia al 4°, ma a pochi giri dalla fine ha voluto esagerare. Tentando il sorpasso su Dixon per il podio lo ha toccato, è andato lungo sull'erba e rientrando in pista è stato centrato in pieno da David Alonso. Per quanto spaventoso l'incidente è fortunatamente avvenuto in una delle curve più lente del circuito, ma entrambi sono stati portati al centro medico per accertamenti.