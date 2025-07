Pugilato: Mondiale Leggeri, Stevenson conserva il titolo

Il fuoriclasse statunitense Shakur Stevenson ha sconfitto ai punti il messicano William Zepeda in un match molto combattuto, conservando il titolo dei pesi leggeri Wbc. A New York, il 28enne Shakur ha dominato il suo avversario vincendo per decisione unanime dei giudici (118-110, 118-110, 119-109) e assicurandosi la sua 24/a vittoria in altrettanti incontri, di cui undici per ko. Zepeda, 29 anni, ha subito la sua prima sconfitta in 34 incontri, 27 dei quali vinti per ko. Subito dopo la vittoria, lo statunitense ha lanciato la sfida al detentore del titolo Wba, Gervonta 'Tank' Davis, a incontrarsi per l'unificazione del titolo. Resta da vedere quando questo incontro avrà luogo, poiché Davis è stato arrestato venerdì scorso per violenza domestica.