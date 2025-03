Germania, Nagelsmann: "Italia molto forte, ma vogliamo vincere entrambe le gare"

Julian Nagelsmann presenta la sfida di andata dei quarti di Nations League contro l'Italia. "Abbiamo pensato a come affrontare queste due partite: non vogliamo fare troppa pretattica, vogliamo vincerle entrambe. Non possiamo prevedere cosa servirà a livello tattico domani, pensando alla prossima partita - ha detto il ct della Germania in conferenza stampa -. Ho letto che Retegui non è più a disposizione: è una cosa che potrebbe cambiare la partita e dobbiamo vedere come andrà in campo. Però non mi piace troppo pensare a queste cose: io voglio vincere, poi vedremo come si evolverà domani sera la partita".