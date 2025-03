Nations League, i convocati di Spalletti per la Germania: prima volta per Casadei e Ruggeri, out Dimarco

Il ct della Nazionale, Luciano Spalletti, ha diramato la lista dei convocati per il doppio impegno contro la Germania, valido per i quarti di finale della Lega A di Nations League. Prima chiamata per Matteo Ruggeri dell'Atalanta e per Cesare Casadei del Torino, si rivede dopo un anno e mezzo Matteo Politano e torna in gruppo anche Mattia Zaccagni. Non convocato, invece, Federico Dimarco, che avrà tempo di recuperare al meglio dall'infortunio.