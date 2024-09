Oltre Parigi c'è di più: Spalletti si blinda. Tonali specchio di una nuova Italia   

Sì, avete visto bene: l'Italia spumeggiante di Parigi non è stata solo un raggio di sole nel buio totale. La Nazionale è ufficialmente ripartita e lo ha fatto pure di corsa: dopo lo scacco matto a Deschamps, gli azzurri hanno superato Israele senza grandi patemi. È stata una vittoria d'autorità quella di Donnarumma e compagni che si sono confermati nel deserto dello stadio di Budapest in un match sulla carta molto ostico: a sorridere è anche Spalletti. Dopo la parentesi quasi shock in terra tedesca risalente a poche settimane fa, il ct respira e vede un bagliore di luce. Ma soprattutto blinda la panchina verso un Mondiale da conquistare a tutti i costi.