Nations League, Spagna-Croazia è anche Yamal contro Modric

Nations League, da Modric ad Asllani: quanti "italiani" ed ex Serie A in gol
© IPA | Luka Mordic, Cechia-Croazia
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Il maestro contro gli invincibili. Spagna Croazia, in programma martedì 29 settembre alle 20.45 al Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia e trasmessa in diretta su Italia1, è anche Luka Modric contro il suo passato. Il centrocampista croato infatti torna in Spagna, il Paese che per anni è stato casa sua con la maglia del Real Madrid, e lo fa ancora da protagonista assoluto. A 41 anni, il centrocampista croato ha appena scritto un'altra pagina di storia con la sua nazionale, diventando il marcatore più anziano di sempre della Croazia. Un altro record per un giocatore che non sembra intenzionato a fermarsi e che torna nei luoghi che lo hanno visto diventare una leggenda del calcio mondiale.
Ad attenderlo, però, ci sarà una Spagna che sembra non conoscere sconfitta. La Roja è infatti reduce dalla vittoria in rimonta sull'Inghilterra che ha portato a 39 la striscia di partite consecutive senza ko, la più lunga mai registrata nella storia del calcio internazionale tra Nazionali. Certo con Lamine Yamal tutto sembra più semplici: il classe 2007 ha impressionato tutti a Wembley e anche contro i croati promette di dare spettacolo.
Un'imbattibilità, unita ai titoli all'Europeo prima e al Mondiale poi, che racconta la continuità degli spagnoli e che rende ancora più affascinante la sfida contro una Croazia che sta piano piano provando a cambiare pelle ma che al momento è sempre guidata dalla classe e dall'esperienza del suo eterno capitano. Chi vince vola in testa alla al girone: un'occasione che entrambe non vorranno lasciarsi sfuggire. Lo spettacolo è garantito.
© IPA | Luka Mordic, Cechia-Croazia
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