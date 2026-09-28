Nations League, Spagna-Croazia è anche Yamal contro Modric

Ad attenderlo, però, ci sarà una Spagna che sembra non conoscere sconfitta. La Roja è infatti reduce dalla vittoria in rimonta sull'Inghilterra che ha portato a 39 la striscia di partite consecutive senza ko, la più lunga mai registrata nella storia del calcio internazionale tra Nazionali. Certo con Lamine Yamal tutto sembra più semplici: il classe 2007 ha impressionato tutti a Wembley e anche contro i croati promette di dare spettacolo.

Un'imbattibilità, unita ai titoli all'Europeo prima e al Mondiale poi, che racconta la continuità degli spagnoli e che rende ancora più affascinante la sfida contro una Croazia che sta piano piano provando a cambiare pelle ma che al momento è sempre guidata dalla classe e dall'esperienza del suo eterno capitano. Chi vince vola in testa alla al girone: un'occasione che entrambe non vorranno lasciarsi sfuggire. Lo spettacolo è garantito.