NATIONS LEAGUE

Nations League, Spagna-Croazia è anche Yamal contro Modric

L'eterno 41enne lancia la sfida al 19enne terribile: spettacolo assicurato martedì 29 settembre alle 20.45 su Italia1

28 Set 2026 - 14:18
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Il maestro contro gli invincibili. Spagna Croazia, in programma martedì 29 settembre alle 20.45 al Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia e trasmessa in diretta su Italia1, è anche Luka Modric contro il suo passato. Il centrocampista croato infatti torna in Spagna, il Paese che per anni è stato casa sua con la maglia del Real Madrid, e lo fa ancora da protagonista assoluto. A 41 anni, il centrocampista croato ha appena scritto un'altra pagina di storia con la sua nazionale, diventando il marcatore più anziano di sempre della Croazia. Un altro record per un giocatore che non sembra intenzionato a fermarsi e che torna nei luoghi che lo hanno visto diventare una leggenda del calcio mondiale.

videovideo

Ad attenderlo, però, ci sarà una Spagna che sembra non conoscere sconfitta. La Roja è infatti reduce dalla vittoria in rimonta sull'Inghilterra che ha portato a 39 la striscia di partite consecutive senza ko, la più lunga mai registrata nella storia del calcio internazionale tra Nazionali. Certo con Lamine Yamal tutto sembra più semplici: il classe 2007 ha impressionato tutti a Wembley e anche contro i croati promette di dare spettacolo. 
Un'imbattibilità, unita ai titoli all'Europeo prima e al Mondiale poi, che racconta la continuità degli spagnoli e che rende ancora più affascinante la sfida contro una Croazia che sta piano piano provando a cambiare pelle ma che al momento è sempre guidata dalla classe e dall'esperienza del suo eterno capitano. Chi vince vola in testa alla al girone: un'occasione che entrambe non vorranno lasciarsi sfuggire. Lo spettacolo è garantito. 

Nations League, da Modric ad Asllani: quanti "italiani" ed ex Serie A in gol

1 di 18
© IPA | Luka Mordic, Cechia-Croazia
© IPA | Luka Mordic, Cechia-Croazia
© IPA | Luka Mordic, Cechia-Croazia

© IPA | Luka Mordic, Cechia-Croazia

© IPA | Luka Mordic, Cechia-Croazia

lamine yamal
luka modric
spagna
croazia
spagna-croazia
nations league
italia uno
mediaset

Ultime fotogallery

38

Italia-Francia: le foto del match di San Siro

18
Luka Mordic, Cechia-Croazia

Dall'eterno Modric a bomber Douvikas: quanti gol dalla Serie A

7

Nyland sbaglia, Gonçalo Ramos si sblocca con… un omaggio ai 50 anni di Totti FOTO

11

Da Mbappé a Gakpo passando per Zaniolo: tutte le vittime delle nazionali

5

Lutto al braccio e capo chinato durante l’inno di Isreale: la protesta dell’Irlanda

13

Azzurri nelle fauci del coccodrillo: l'impressionante stadio di Bursa

15

Mbappé segna e si fa male: crolla a terra per un fastidio al ginocchio. "Lesione tendinea"

12

Lukaku provoca, Donnarumma diventa una furia: rissa sfiorata nel finale FOTO

25

Nations League: gli scatti di Italia-Belgio

12

Zidane, debutto da ct della Francia con inconveniente: arriva in ritardo per l'inno nazionale

20

Nations League, le immagini della semifinale show tra Spagna e Francia

4

Donnarumma fuori dalla porta, il gol di Musiala all'Italia è tutto da ridere

24

Germania-Italia: le foto da Dortmund

25

Nations League: Francia e Portogallo vanno ko, la Spagna si salva

37

Italia-Germania, le immagini del quarto d'andata di Nations League

38

Italia-Francia: le foto del match di San Siro

I più visti di Nations League

DICH MANCINI POST BELGIO DICH

Mancini: "Siamo indietro rispetto al Belgio"

Lukaku provoca, Donnarumma diventa una furia: rissa sfiorata nel finale FOTO

Inghilterra-Spagna 2-3: gli highlights

Inghilterra-Spagna 2-3: gli highlights

OTO MANCINI PRE BELGIO 24/9 DICH

Mancini a Sportmediaset: "C'è emozione e tanto lavoro da fare in fretta"

Italia, contro il Belgio notte fonda e fischi: per il Mancini-bis l'inizio è da incubo

MCH PARTENZA ITALIA PER TURCHIA MCH

La Nazionale lascia Roma, manca Barella: le immagini

Notizie del giorno
Vedi tutti
16:18
Tennis, Alcaraz punta la Davis e lancia la sfida all'Italia: "Possiamo vincerla"
Federica Brignone nel gigante a Milano-Cortina 2026
16:11
Milano Cortina, il conto delle opere sale a 3,62 miliardi
16:08
Juve, ecco il vice-Vicario: ufficiale il ritorno di Neto, contratto fino a giugno
16:00
MotoGp Giappone, Pirelli: "Sfida nuovo asfalto passa da mescole più morbide"
15:58
Avere un pezzo di San Siro a casa: l'idea di Inter e Milan sui seggiolini da demolire