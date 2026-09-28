Trump smantella l'ecologia di Biden

L'ecologia tanto cara a Biden quanto superflua per Trump. Una parola da accogliere per il democratico e da condannare per il repubblicano che sta smantellando ogni misura a sostegno della causa ambientale (The Donald rifiuta persino l'esistenza del climate change) incluse le norme anti inquinamento previste per le case automobilistiche.

Niente più elettriche

Il Dipartimento dei Trasporti USA sta per approvare un drastico piano di ridimensionamento degli standard di efficienza energetica per i nuovi veicoli fino al 2031. Si tratta di una delle "battaglie" di Donald Trump, intenzionato a lasciare libertà di scelta ai consumatori senza sostenere la transizione energetica verso l'automobile elettrica. "Lunedì (oggi. Ndr.) sarà una giornata di grande vittoria per gli operai dell'auto americani", ha dichiarato il Segretario ai Trasporti Sean Duffy.

Listino più basso, carburante più caro

La proposta dell'Amministrazione Trump è in netto contrasto con quanto elaborato sotto la guida di Joe Biden. Il Presidente democratico aveva stabilito un'efficienza media della flotta di 21,4 km/l, ora ridotta a 14,7 km/l. Secondo i repubblicani, questa misura permetterà di abbassare i listini dei nuovi veicoli, dato che i costruttori non dovranno investire in ricerca e sviluppo di motorizzazioni ibride o elettriche. D'altro canto ad aumentare sarà il consumo di carburanti e le emissioni di CO2, con buona pace degli ecologisti.