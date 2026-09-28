L'Italia cambia impianti, mentre la Turchia è pronta: le ultime sugli stadi dell'Europeo

Il percorso è dunque chiaro per Italia e Turchia, ma il modo di arrivarci è ben diverso. La federazione turca ha quasi problemi di abbondanza, tanto che l'arena del coccodrillo, la Timsah di Bursa dove si giocherà la sfida contro gli azzurri, rischia di restare fuori dai 5 impianti eletti per l'Europeo. Gli investimenti vicini ai 10 miliardi di euro, con 29 stadi costruiti negli ultimi 10 anni, come riporta il Corriere della Sera, scavano un solco chiarissimo rispetto alla situazione italiana.