Nations League, per l'Italia in semifinale c'è la Spagna

IL SORTEGGIO

Il 15 giugno la sfida contro le Furie Rosse, il giorno prima l'altra semifinale tra Olanda e Croazia

La Nations League 2022/23 è pronta a entrare nella sua fase conclusiva. A Nyon sono state sorteggiate le due semifinali e dall'urna è uscita un'occasione di rivincita per l'Italia del ct Roberto Mancini. L'avversario degli Azzurri sarà infatti la Spagna, affrontata anche a San Siro nell'ultima edizione delle Finals di Nations League (vinsero 2-1 gli spagnoli con doppietta di Ferran Torres, inutile la rete di Pellegrini), mentre l'altra semifinale vedrà la sfida tra Olanda e Croazia. La fase finale si svolgerà tutta nei Paesi Bassi, tra le città di Rotterdam ed Enschede. Le vincenti delle due semifinali, in programma il 14 e 15 giugno, si sfideranno nella finalissima del 18, mentre le altre due giocheranno per il 3°/4° posto.

Per gli Azzurri è la seconda partecipazione consecutiva alla fase finale: nel 2021, pochi mesi dopo il trionfale Europeo, i ragazzi del Mancio furono sconfitti in semifinale dalla Spagna (poi sconfitta in finalissima dalla Francia), per poi superare il Belgio nella "finalina" e chiudere dunque la competizione al 3° posto. Gli Oranje vi presero parte nel 2019, nell'anno della prima edizione del torneo, ma furono sconfitti in finale dal Portogallo dopo aver superato l'Inghilterra in semifinale. Debutto assoluto invece per i ragazzi di Dalic.

EVANI: "SPAGNA AVVERSARIO PEGGIORE, BELLO AFFRONTARLI"

"Come squadra e come tipo di gioco la Spagna era forse l'avversario peggiore pero' è anche bello poterli riaffrontare. Li abbiamo sempre sofferti, sia nella semifinale degli Europei che in quella di Nations League. Lo ha detto Alberico Evani, assistente del ct della nazionale Roberto Mancini, commentando il sorteggio della Nations League, che vedrà gli azzurri affrontare le Furie Rosse in semifinale. "Nonostante abbia cambiato ct (de la Fuente, ndr) non credo che la Spagna cambierà il suo modo di giocare, basato su un possesso palla difficile da contrastare - ha aggiunto - cercheremo di trovare delle soluzioni per limitare la loro forza e sfruttare le nostre caratteristiche". Il pensiero va poi a Gianluca Vialli: "Ci impegneremo tanto per dedicargli la vittoria, con il suo carisma è stato una figura fondamentale per il successo all'Europeo".

IL PROGRAMMA

Semifinali:

Semifinale 1 (Olanda-Croazia), mercoledì 14 giugno ore 20,45 (De Kuip, Rotterdam)

• Semifinale 2 (Spagna-Italia), giovedì 15 giugno ore 20.45 (De Grolsch Veste, Enschede)

Finali:

Finale 3°/4° posto, domenica 18 giugno ore 15 (stadio De Grolsch Veste, Enschede)

Finalissima, domenica 18 giugno ore 20.45 (stadio Feijenoord, Rotterdam)

Prima delle finali di Nations League, l'Italia scenderà in campo a marzo per le prime due giornate delle qualificazioni agli Europei 2024. Gli azzurri affronteranno l'Inghilterra (stadio Maradona di Napoli, giovedì 23 marzo ore 20.45) e Malta (La Valletta, domenica 26 marzo ore 20.45). Nel girone ci sono anche Macedonia e Ucraina