Nations League: la Germania ne segna sette, poker dell'Olanda

GERMANIA-BOSNIA 7-0

La Germania mette in banca il primo posto nel Gruppo 3 di Lega A rifilando sette gol alla Bosnia senza subirne. I tedeschi mettono in chiaro le cose fin da subito, con il colpo di testa di Musiala al secondo minuto su assist di Kimmich. Venti minuti più tardi i padroni di casa siglano il raddoppio con la zampata di Kleindienst, ma lo show è soltanto cominciato: al 37’ Florian Wirtz apparecchia per il 3-0 segnato da Kai Havertz. L’assistman e talento del Bayer Leverkusen decide di iscriversi al tabellino in apertura di secondo tempo, firmando la sua personale doppietta in sette minuti e arrotondando il risultato al 50’ e al 57’ per il 5-0. Germania sazia? Non proprio, perché al 66’ Leroy Sané con il sinistro sfrutta il passaggio di Havertz e fa 6-0, poi Kleindienst al 79’ chiude i conti segnando la sua doppietta che vale il 7-0 finale. Stravince la Germania e chiude il Gruppo 3 al primo posto, Bosnia al tappeto.