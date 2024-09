Nations League: pari tra Olanda e Germania, Kane trascina l'Inghilterra

NATIONS LEAGUE

Reijnders e Dumfries spaventano i tedeschi: finisce 2-2. Doppietta dell'attaccante del Bayern nel 2-0 alla Finlandia

Finisce 2-2 lo scontro al vertice del girone di Nations League tra Olanda e Germania, un pareggio con protagonista anche la Serie A: sono infatti Reijnders (2') e Dumfries (51') a fermare i tedeschi, capaci di rimontare la rete del rossonero con Undav (38') e Kimmich (48'). L'altro match tra Ungheria e Bosnia finisce 0-0. Nella Lega B, l'Inghilterra fa due su due battendo 2-0 la Finlandia: decisiva la doppietta (57'e 76') di Kane.

LEGA A

Sono due giocatori di Serie A a fermare la Germania, che pareggia 2-2 in Olanda tenendo comunque insieme agli Oranje la vetta del girone di Nations League: vanno infatti a segno Reijnders e Dumfries. Il rossonero sblocca la sfida dopo appena 100 secondi con un inserimento centrale sul filtrante di Gravenberch. L'interista va vicino al raddoppio di testa, poi si scatenano i tedeschi: al 38', Undav pareggia ribadendo in rete dopo la parata di Verbruggen su Wirtz, poi nel recupero del primo tempo completano la rimonta con il tap-in di Kimmich che porta all'intervallo. Ad inizio ripresa, però, proprio Dumfries pareggia segnando da pochi passi sul passaggio rasoterra in area di Brobbey. Poco dopo, ter Stegen è superlativo su Gravenberch, poi le occasioni latitano e finisce così 2-2. Olanda e Germania prime a 4 punti, a +3 su Ungheria e Bosnia e con la formazione di Koeman avanti per differenza reti (+5 contro il +3 dei tedeschi).

UNGHERIA-BOSNIA ERZEGOVINA 0-0

LEGA B

Con un po' di sofferenza, ma l'Inghilterra fa due su due nel Gruppo 2 della Lega B e batte 2-0 la Finlandia, restando prima insieme alla Grecia con cui verosimilmente si giocherà il primo posto. Il successo, infatti, matura soltanto nel secondo tempo, visto che nel primo Kane si vede annullare il possibile vantaggio e Alexander-Arnold e Saka peccano di precisione. Ma questa è la serata dell'attaccante del Bayern Monaco e per questo l'1-0 arriva comunque, al 57': Kane riceve spalle alla porta da Alexander-Arnold, si gira, rientra sul destro e conclude centralmente ma con potenza, firmando l'1-0. Il raddoppio, invece, vede come assistman Madueke, con il solito fenomenale attaccante dei Tre Leoni che non sbaglia per il 2-0 finale.

ALBANIA-GEORGIA 0-1

Marcatore: 26' st Kochorashvili

IRLANDA-GRECIA 0-2

Marcatori: 5' st Ioannidis, 42' st Tzolis

REPUBBLICA CECA-UCRAINA 3-2

Marcatori: 21' e 47' Sulc (R), 37' Vanac (U), 34' st rig. Soucek (R), 39' st Sudakov (U)

LEGA C

LETTONIA-FAR OER 1-0

Marcatore: 19' st Varslavans

MACEDONIA DEL NORD-ARMENIA 2-0

Marcatori: 25' st Bardhi, 34' st Miovski

LEGA D

ANDORRA-MALTA 0-1

Marcatore: 45' Camenzuli

