NATIONS LEAGUE

Nations League: Olise-gol, Francia a punteggio pieno. L'Italia acciuffa il Belgio

Si raddrizza il girone per la nostra Nazionale, grazie all'1-0 transalpino sui Diavoli Rossi. Vittorie per Bosnia e Svezia

28 Set 2026 - 22:57
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© IPA | Luka Mordic, Cechia-Croazia
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La seconda giornata della Nations League lancia ulteriormente la Francia nel gruppo 1 della Lega A, che vede l'Italia rilanciarsi col 4-1 sulla Turchia. I transalpini sbloccano infatti un match equilibrato all'88', sconfiggendo 1-0 il Belgio grazie a Olise: sei punti e il due su due per Zidane, che schiera titolari Diouf e il comasco Da Cunha. Nella Lega B, Bosnia e Svezia restano a punteggio pieno: travolte Romania e Polonia.

LEGA A

Si conferma solidissima e vincente la Francia, che fa due su due nell'era-Zidane: sconfitto 1-0 il Belgio. Il ct transalpino aggiunge alla sua Nazionale il tocco della Serie A: oltre a Maignan, nei titolari ecco l'interista Diouf e il comasco Da Cunha. C'è grande curiosità anche per il centravanti Lepaul (Rennes), che sfiora la rete in avvio insieme a Doué e Barcola. Lammens blinda la porta del Belgio, che si rende pericoloso e si fa vedere con Moreira e De Bruyne, ma costruisce troppo poco. De Ketelaere viene scarsamente servito, mentre la Francia sfiora costantemente la rete. Nonostante le occasioni a ripetizione create da Akliouche e compagni, è 0-0 al riposo. La ripresa inizia esattamente com'era finito il primo tempo, con Lammens decisivo: vani i tentativi di Lepaul e Doué. Lukebakio riaccende le speranze del Belgio e impegna due volte Maignan, ma è ko per Lukaku e compagni. L'uomo decisivo è Michael Olise, che entra al 77' e sblocca il match undici minuti più tardi. L'esterno del Bayern Monaco regala dunque la vittoria a Zidane, con la Francia che svetta a punteggio pieno: Italia e Belgio inseguono a quota 3, venerdì la sfida agli azzurri.

LEGA B

Pochissime emozioni nel gruppo 2 della Lega B, che ci consegna un doppio 0-0. La Georgia di Kvaratskhelia viene fermata dall'Ucraina, mentre l'Irlanda del Nord si blocca contro l'Ungheria. Si cristallizza dunque la classifica, coi nordirlandesi e l'Ucraina a quota 4 punti: inseguono Georgia e Ungheria con un solo punto. Guidano due formazioni a punteggio pieno, invece, nel gruppo 4. La Bosnia conferma le ottime sensazioni mostrate nella marcia verso i Mondiali e travolge la Romania, sconfitta 4-2 con tre reti nel primo tempo: Gigovic (11'), Muharemovic (19') e Tabakovic (40') vanificano la rete di Bîrligea (28'). Nella ripresa Radu evita un passivo maggiore, con le reti di Mahmic (55') e Cicâldău (62') a fissare il risultato. Al fianco dei bosniaci c'è la Svezia, che fa due su due con un netto 3-1 sulla Romania: Nygren (8'), Ayari (64') e Gyökeres (72') vanificano il pari momentaneo siglato da Szymanski (43'). Gli scandinavi e la Bosnia, dunque, si contenderanno il primo posto nel prossimo turno.

LEGA C

Il gruppo 2 è l'unico protagonista di giornata nella Lega C, e vede svettare il Montenegro. La formazione balcanica vince infatti un match campale contro l'Armenia, ricco di risposte e controrisposte. L'autorete di Piloyan (20') sembra indirizzare la sfida, ma i padroni di casa rispondono con Serobyan (34') prima di venire nuovamente colpiti da Krstovic (38'). L'ex Lecce, già in gol nel precedente match, manda avanti i montenegrini al riposo. C'è però ancora spazio per tante emozioni, con l'Armenia che pareggia con Spertsyan (65') e affonda nel finale: Latkovic sancisce il definitivo 3-2 all'89', Montenegro a quota 6. L'Armenia insegue a quota 3 punti e non viene agganciata dalle rivali, visto che Lettonia e Cipro non vanno oltre uno scialbo 0-0.

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