Nations League: Olise-gol, Francia a punteggio pieno. L'Italia acciuffa il Belgio

Si conferma solidissima e vincente la Francia, che fa due su due nell'era-Zidane: sconfitto 1-0 il Belgio. Il ct transalpino aggiunge alla sua Nazionale il tocco della Serie A: oltre a Maignan, nei titolari ecco l'interista Diouf e il comasco Da Cunha. C'è grande curiosità anche per il centravanti Lepaul (Rennes), che sfiora la rete in avvio insieme a Doué e Barcola. Lammens blinda la porta del Belgio, che si rende pericoloso e si fa vedere con Moreira e De Bruyne, ma costruisce troppo poco. De Ketelaere viene scarsamente servito, mentre la Francia sfiora costantemente la rete. Nonostante le occasioni a ripetizione create da Akliouche e compagni, è 0-0 al riposo. La ripresa inizia esattamente com'era finito il primo tempo, con Lammens decisivo: vani i tentativi di Lepaul e Doué. Lukebakio riaccende le speranze del Belgio e impegna due volte Maignan, ma è ko per Lukaku e compagni. L'uomo decisivo è Michael Olise, che entra al 77' e sblocca il match undici minuti più tardi. L'esterno del Bayern Monaco regala dunque la vittoria a Zidane, con la Francia che svetta a punteggio pieno: Italia e Belgio inseguono a quota 3, venerdì la sfida agli azzurri.