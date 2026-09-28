Italia, Bastoni: "Sono in debito con gli italiani, vogliamo rifarci dopo aver toccato il punto più basso"

"Inevitabile pensare a quella notte, sarò in debito con gli italiani per i prossimi almeno 4 anni, speriamo di recuperare questa cosa. Dalle difficoltà ho sempre scelto di uscirne a testa alta e prendermi le mie responsabilità. So quello che valgo, stiamo provando a riportare questa Italia dove merita, abbiamo toccato il punto più basso degli ultimi anni, siamo un gruppo giovane e c'è tanta voglia di rifarsi". Così su Rai1 il difensore azzurro Alessandro Bastoni dopo la vittoria per 4-1 sulla Turchia in Nations League. "Chiediamo un po' di equilibrio e pazienza. Se c'è qualcuno da attaccare, è meglio che attacchino noi, che abbiamo più esperienza e le spalle un po' più larghe. Non è facile convivere con quel che riguarda i social e le chiacchiere esterne. Non bisogna esaltarsi perché anche negli anni scorsi abbiamo avuto dei picchi. Dobbiamo mostrare equilibrio ma anche essere consapevoli di quel che siamo. E ogni tanto fa bene essere felici", ha concluso.