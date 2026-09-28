NAZIONALE

Italia, Mancini: "Complimenti ai debuttanti ma tutti hanno fatto una grande partita"

Il ct azzurro dopo la vittoria sulla Turchia: "Ora cercheremo di recuperare le forze per poi andare a giocare a Parigi"

28 Set 2026 - 23:33
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

"Ci vuole tempo, questa sera conta fino al un certo punto. I ragazzi se lo meritavano, soprattutto dopo quello che era stato detto in questi giorni. Sono contento, hanno fatto un'ottima partita". Così il ct azzurro Roberto Mancini ai microfoni della nostra Monica Vanali dopo la vittoria sulla Turchia. "Abbiamo bisogno di tutti, questo è un percorso lungo, porteremo altri giocatori e capiremo quelli che possono stare con noi fino alla fine. Al di là della vittoria i ragazzi hanno fatto delle buone cose. Il campo era pesantissimo ed era normale una reazione della Turchia".

"Era una partita difficile. Ora cercheremo di recuperare le forze per poi andare a giocare a Parigi. I debuttanti hanno fatto bene, complimenti a loro - ha detto ai microfoni della Rai - Si è giocato su un campo dove pioveva da un giorno. La menzione è per tutti, hanno fatto una grande partita. La squadra ha giocato bene con una linea alta. Raspadori? Ha avuto un problema, lo abbiamo cambiato a fine primo tempo per evitare di fare un cambio dopo cinque minuti", ha concluso.

"Cosa è cambiato da venerdì? Niente è cambiato, sono stati bravi i ragazzi - ha detto Mancini in conferenza stampa - Avevamo giocatori freschi e diversi. Non era una partita semplice e scontata, hanno fatto tutti molto bene. Kayode è stato bravo al debutto così come Fagioli. Per un'ora abbiamo giocato bene, poi un po' siamo calati ed è stata normale la reazione della Turchia. La concentrazione va tenuta sempre alta fino al 91', nulla è scontato. Questo è indiscutibile". E ancora: "Tutti hanno a cuore la maglia azzurra e quando perdiamo siamo tutti molto dispiaciuti. Con il Belgio avevamo reagito bene con occasioni per pareggiare, in questa partita siamo stati bravi fin dall'inizio, sono contento per i ragazzi, se lo meritano".

Nations League: gli scatti di Turchia-Italia

1 di 23
© afp
© afp
© afp

© afp

© afp

Leggi anche

È tutta un'altra Italia: quattro gol alla Turchia, gli azzurri vincono e convincono

turchia-italia
nations league

Ultimi video

01:45
Kane, il sogno più grande

Kane, il sogno più grande

00:56
DICH MONTELLA POST ITALIA DICH

"A Bologna ci sarai?" E Montella scoppia a ridere

01:41
DICH PIO ESPOSITO OK OK DICH

Pio Esposito: "Che emozione con mio fratello. La decida per mia nonna"

00:36
DICH KAYODE POST TURCHIA DICH

Kayode: "Giornata incredibile. dedicato alla mia famiglia"

01:29
DICH MANCINI POST TURCHIA DICH

Mancini: "Felice per i ragazzi, ma la strada è lunga"

02:19
DICH BASTONI POST TURCHIA DICH

Bastoni: "Speriamo di esserci sbloccati, ma la strada è lunga"

01:30
SRV RULLO NAPOLI MERCATO E "RECUPERI" 28/09 SRV

Napoli, benedetta sosta: Allegri svuota l'infermeria

03:41
"Il portiere perfetto"

"La comunicazione di Martinez, l'affidabilità di Meret e... ": Viviano costruisce il portiere perfetto

01:47
SRV RULLO GILARDINO "TORNA"... A PARMA 28/09 SRV

Il Gila torna per salvare il "suo" Parma

01:39
SRV RULLO JUVE I TRE PENSIERI DI SPALLETTI 28/09 SRV

Yildiz e Alajbegovic agitano i pensieri di Spalletti

01:30
SRV RULLO INTER TORNATA AL LAVORO 28/09 SRV

L'Inter è tornata al lavoro: Calha e Dimarco osservati speciali

01:44
Cuesta, in "A" salta un altro allenatore: ecco i giudizi

Cuesta, in "A" salta un altro allenatore: ecco i giudizi

02:02
Cosa deve e non deve fare l'Italia contro la Turchia

Cosa deve e non deve fare l'Italia contro la Turchia

01:19
Nations League, Turchia-Italia: solo Mancini sa chi giocherà

Nations League, Turchia-Italia: solo Mancini sa chi giocherà

01:44
L'Alcione è per tutti

L'Alcione è "Special": sei squadre per lo sport inclusivo

01:45
Kane, il sogno più grande

Kane, il sogno più grande

I più visti di Nazionale

Ritorno flop per Mancini: i social si scatenano. E c'è chi rimpiange Baldini

DICH MANCINI POST BELGIO DICH

Mancini: "Siamo indietro rispetto al Belgio"

Lukaku provoca, Donnarumma diventa una furia: rissa sfiorata nel finale FOTO

Alta tensione Donnarumma-Lukaku: non è la prima volta, c'è il precedente del 2021

DICH MANCINI SU CITY OK

Mancini, confronto col giornalista: "City colpevole? E di cosa?"

Italia, contro il Belgio notte fonda e fischi: per il Mancini-bis l'inizio è da incubo

Calcio ora per ora
Vedi tutti
00:12
Pio Esposito: "Ci tenevo a segnare per dedicare il gol a mia nonna. Seba? Ci siamo divertiti"
00:11
"Dimissioni": cori dei tifosi turchi contro il ct Montella
23:40
Francia, pioggia di elogi per Da Cunha: "Zidane mi ha detto di giocare come a Como"
23:18
Frattesi, dopo il gol via i sassolini dalle scarpe: "Voglio togliermi questa etichetta"
23:07
Italia, Bastoni: "Sono in debito con gli italiani, vogliamo rifarci dopo aver toccato il punto più basso"