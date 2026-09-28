Italia, Mancini: "Complimenti ai debuttanti ma tutti hanno fatto una grande partita"

Nations League: gli scatti di Turchia-Italia
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"Ci vuole tempo, questa sera conta fino al un certo punto. I ragazzi se lo meritavano, soprattutto dopo quello che era stato detto in questi giorni. Sono contento, hanno fatto un'ottima partita". Così il ct azzurro Roberto Mancini ai microfoni della nostra Monica Vanali dopo la vittoria sulla Turchia. "Abbiamo bisogno di tutti, questo è un percorso lungo, porteremo altri giocatori e capiremo quelli che possono stare con noi fino alla fine. Al di là della vittoria i ragazzi hanno fatto delle buone cose. Il campo era pesantissimo ed era normale una reazione della Turchia".
"Era una partita difficile. Ora cercheremo di recuperare le forze per poi andare a giocare a Parigi. I debuttanti hanno fatto bene, complimenti a loro - ha detto ai microfoni della Rai - Si è giocato su un campo dove pioveva da un giorno. La menzione è per tutti, hanno fatto una grande partita. La squadra ha giocato bene con una linea alta. Raspadori? Ha avuto un problema, lo abbiamo cambiato a fine primo tempo per evitare di fare un cambio dopo cinque minuti", ha concluso.
"Cosa è cambiato da venerdì? Niente è cambiato, sono stati bravi i ragazzi - ha detto Mancini in conferenza stampa - Avevamo giocatori freschi e diversi. Non era una partita semplice e scontata, hanno fatto tutti molto bene. Kayode è stato bravo al debutto così come Fagioli. Per un'ora abbiamo giocato bene, poi un po' siamo calati ed è stata normale la reazione della Turchia. La concentrazione va tenuta sempre alta fino al 91', nulla è scontato. Questo è indiscutibile". E ancora: "Tutti hanno a cuore la maglia azzurra e quando perdiamo siamo tutti molto dispiaciuti. Con il Belgio avevamo reagito bene con occasioni per pareggiare, in questa partita siamo stati bravi fin dall'inizio, sono contento per i ragazzi, se lo meritano".
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