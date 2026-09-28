Frattesi, dopo il gol via i sassolini dalle scarpe: "Voglio togliermi questa etichetta"

"Cosa è scattato? Rischiavamo di perdere l’entusiasmo che si era creato in questa gestione, con un'altra sconfitta diventava complicato poi andare in Francia, si tiene il morale alto e l'entusiasmo sta tornando", ha proseguito. "Ho l'etichetta del giocatore che si sa solo inserire, ma non è così. La verità è che se un calciatore è in fiducia riesce a dare il 100%. Se uno gioca a intermittenza e non gli dai fiducia può fare solo ciò che sa fare meglio. L'inserimento è ciò che mi riesce meglio, ma so fare anche altro. Voglio togliermi l'etichetta al più presto, perché non credo mi rispecchi. Gattuso è stato fondamentale", ha concluso.