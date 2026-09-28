Frattesi, dopo il gol via i sassolini dalle scarpe: "Voglio togliermi questa etichetta"

28 Set 2026 - 23:18
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"Ci tenevo, era da tanto che non segnavo in Nazionale, soprattutto a dare una risposta sul campo dopo il brutto esordio dell'altra sera. Stasera abbiamo fatto le cose per bene, abbiamo fatto divertire i nostri tifosi e siamo contenti". Così a Rai1 Davide Frattesi dopo la vittoria degli Azzurri contro la Turchia in Nations League.

"Cosa è scattato? Rischiavamo di perdere l’entusiasmo che si era creato in questa gestione, con un'altra sconfitta diventava complicato poi andare in Francia, si tiene il morale alto e l'entusiasmo sta tornando", ha proseguito. "Ho l'etichetta del giocatore che si sa solo inserire, ma non è così. La verità è che se un calciatore è in fiducia riesce a dare il 100%. Se uno gioca a intermittenza e non gli dai fiducia può fare solo ciò che sa fare meglio. L'inserimento è ciò che mi riesce meglio, ma so fare anche altro. Voglio togliermi l'etichetta al più presto, perché non credo mi rispecchi. Gattuso è stato fondamentale", ha concluso. 

Nations League: gli scatti di Turchia-Italia

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