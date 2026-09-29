Pio Esposito: "Ci tenevo a segnare per dedicare il gol a mia nonna. Seba? Ci siamo divertiti"

Pio Esposito si gode il gol segnato con la maglia dell'Italia contro la Turchia e dedica la rete alla nonna, che sta attraversando un momento difficile. Al termine della partita, l'attaccante ha parlato ai microfoni della Rai raccontando anche l'emozione di aver condiviso il campo con il fratello. "Ci tengo molto a dedicare il gol a mia nonna, che sta passando giornate non facili. Ci tenevo a fare gol per dedicarglielo", ha detto Esposito.
Poi il pensiero è andato al fratello: "Mi ricordo la mia prima volta e ho cercato di non caricarlo di altre pressioni. Spero se la sia goduta al massimo, speriamo di condividere il campo altre volte".
L'attaccante ha sottolineato anche lo spirito con cui l'Italia ha affrontato la gara: "Avevamo tanta voglia ed entusiasmo, quello che bisogna avere con questa maglia. Nel calcio non va sempre come desideriamo, ma bisogna avere sempre questo atteggiamento. Oggi ci siamo divertiti e penso si sia visto".