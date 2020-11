Nations League: Olanda-Bosnia in esclusiva in chiaro su Mediaset

Si fermano i campionati per dare spazio alle Nazionali e il grande calcio torna sulle reti Mediaset. In esclusiva in chiaro sul canale 20, altre due partite della seconda edizione della UEFA Nations League. Questa sera alle 18 Olanda-Bosnia, sfida che interessa da molto vicino anche l'Italia visto che le squadra fanno parte dello stesso girone (Gruppo 1 della Lega A). Il match sarà anche in live streaming sul sito di SportMediaset e sull’app SportMediaset.