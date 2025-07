Lazio, summit Sarri-Lotito: promessi rinforzi in inverno

Ieri, in quel di Formello, è andato in scena un summit tra Claudio Lotito e Maurizio Sarri. Il primo faccia a faccia, scrive Il Messaggero, dopo il blocco del mercato dei biancocelesti. Nel corso dell'incontro il patron avrebbe promesso dei rinforzi al tecnico toscano nel mercato di gennaio: fino a gennaio quindi, l'ex tecnico di Juventus e Pescara, dovrà accontentarsi dei calciatori presenti in rosa con l'obiettivo di ottenere il massimo.