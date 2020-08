Nations League, Mancini studia l'Italia: Chiellini e Belotti titolare contro la Bosnia

NATIONS LEAGUE

Prima la Bosnia, poi l'Olanda. Il cammino in Nations League della Nazionale di Roberto Mancini è ben chiaro e gli azzurri dopo 10 mesi di stop sono pronti a tornare in campo per continuare quanto di buono fatto nella scorsa stagione. Tra condizione fisica da valutare e giovani da testare, il ct a Coverciano sta provando diverse soluzioni per il doppio impegno con un nodo in regia da risolvere vista l'assenza di Verratti e il dubbio Jorginho. Il modulo di partenza invece sarà sempre il 4-3-3.

Giorgio Chiellini, reduce da un lungo infortunio che lo ha tenuto lontano dalle partite dell'Italia, è stato provato al fianco di Bonucci al centro della difesa in vista della prima sfida in programma, quella interna contro la Bosnia. Tra i pali partirà Donnarumma con Florenzi e Biraghi favoriti per il ruolo da terzini nella difesa a quattro. A centrocampo tutto ruota intorno alla figura del regista vista l'assenza di Verratti e la situazione di Jorginho, ancora non a Coverciano. Dovesse arrivare in tempo per allenarsi con il gruppo già nella giornata di martedì, il centrocampista del Chelsea è favorito per una maglia da titolare, togliendola a Sensi che al momento è stato provato tra Zaniolo e Barella.

In attacco c'è l'altro dubbio per Mancini: Immobile o Belotti. I due si divideranno le partite, così come Chiellini e Acerbi in difesa. Chi sarà titolare contro la Bosnia nel tridente con Bernardeschi e Insigne, non partirà dal primo minuto contro l'Olanda e viceversa. Belotti al momento è in vantaggio sul collega della Lazio.