Fuori dall'ombra: Hamilton, la magia di Silverstone e il sogno della decima vittoria

Con la sola eccezione di Oliver Bearman, alla vigilia del loro Gran Premio di casa i piloti inglesi attualmente impegnati nel Mondiale occupano tutti la parte nobile della classifica generale, o meglio la top ten. Il contingente nazionale più numeroso della griglia marcia insomma a testa alta verso Silverstone. L'attesa è massima per il nuovo attacco di Lando Norris a Oscar Piastri per la leadership della classifica generale, mentre davanti al suo pubblico George Russell punta a mettere la freccia (d'argento) su Max Verstappen, che riparte dallo zero di Spielberg che lo ha lasciato con nove soli punti di margine sullo stesso George in quella che sembra già la corsa all'unico gradino del podio mondiale lasciato libero dai piloti della McLaren. E se Alexander Albon ha tutte le intenzioni di dare un nuovo dispiacere in casa Williams a Carlos Sainz (vincitore a Silverstone tre anni fa con la Ferrari), tutti gli occhi sono puntati sulla "prima" inglese di Lewis Hamilton con la Ferrari.