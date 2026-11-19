Dalla prima maglia del 2001 alle divise che hanno accompagnato il Bologna nelle più recenti pagine della sua storia, ogni stagione ha aggiunto un nuovo capitolo a questo percorso. Un viaggio nel quale tradizione, ricerca stilistica e innovazione tecnica si sono incontrate, mantenendo sempre al centro l'identità rossoblù e il legame con la città. Venticinque anni dopo, Macron e Bologna FC 1909 continuano a guardare al futuro insieme, con la stessa passione che nel 2001 diede inizio a questa storia.