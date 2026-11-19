© bologna fc
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Venticinque anni di storia, passione e appartenenza, uniti da un profondo legame con la città. Macron e Bologna FC 1909 celebrano un traguardo importante di una delle partnership tecniche più longeve del panorama calcistico italiano e internazionale, presentando uno speciale kit celebrativo che rende omaggio alla prima maglia realizzata nel 2001 per il Club rossoblù dal brand italiano leader a livello internazionale nello sportswear.
L'iniziativa si inserisce nel progetto “Da Bologna per Bologna” e rappresenta un tributo a un percorso iniziato nella stagione 2001/02. Da allora, le due realtà hanno condiviso venticinque anni di crescita, evoluzione, successi, sfide ed emozioni, costruendo un rapporto che ha accompagnato intere generazioni di tifosi e contribuito a scrivere pagine importanti delle rispettive storie.
Il kit realizzato per questa importante occasione richiama esplicitamente il design della prima divisa firmata Macron per il Bologna FC 1909 nel 2001, riprendendone tutti gli elementi distintivi, a partire dai loghi dell’epoca di entrambe le realtà, ai quali si aggiunge, al centro della maglia, lo speciale logo celebrativo con la dicitura “25 anni insieme”, realizzato con una lavorazione embossata.
Da sottolineare lo speciale shooting fotografico che vede protagonisti i tifosi rossoblù, immortalati con la maglia celebrativa in alcuni dei luoghi più iconici della città, e i due “numeri 7” Carlo Nervo e Riccardo Orsolini, che posando fianco a fianco tracciano idealmente una linea che unisce venticinque anni di storia rossoblù. Immagini che esprimono il profondo legame tra Macron, il Bologna FC 1909, la sua comunità e il territorio, rendendo ancora più tangibile lo spirito “Da Bologna per Bologna”.
Il momento culminante della celebrazione dei “25 anni insieme” sarà domenica 22 novembre alle 15.00, quando il Bologna scenderà in campo allo Stadio Renato Dall'Ara contro l'Udinese indossando il kit speciale. Una scelta che conferisce ulteriore significato alla ricorrenza, portando questo omaggio alla storia condivisa direttamente sul terreno di gioco, davanti ai tifosi rossoblù.
L'esclusività dell'iniziativa si riflette anche nella modalità di vendita della maglia, che sarà proposta in un’edizione limitata di soli 2001 pezzi, ciascuno numerato. Un richiamo simbolico all'anno in cui tutto ebbe inizio, che rende questa speciale divisa un oggetto da collezione.
Dalla prima maglia del 2001 alle divise che hanno accompagnato il Bologna nelle più recenti pagine della sua storia, ogni stagione ha aggiunto un nuovo capitolo a questo percorso. Un viaggio nel quale tradizione, ricerca stilistica e innovazione tecnica si sono incontrate, mantenendo sempre al centro l'identità rossoblù e il legame con la città. Venticinque anni dopo, Macron e Bologna FC 1909 continuano a guardare al futuro insieme, con la stessa passione che nel 2001 diede inizio a questa storia.