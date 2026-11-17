L'ultima giornata della Nations League sorride al Portogallo, che cancella la mesta e tumultuosa sconfitta contro la Danimarca. Il 4-1 subito dagli scandinavi viene dimenticato con una vittoria per 3-2 sul Galles, che vale la definitiva leadership nel gruppo 4 della Lega A: 15 punti per Jorge Jesus e i suoi. Il match è vibrante al Cardiff City Stadium, che assiste all'ottima partenza dei suoi beniamini. Il Galles non ha più nulla da chiedere alla competizione ed è avviato verso gli spareggi-retrocessione, ma risponde immediatamente allo svantaggio firmato da Bruno Fernandes (11'). Brooks riacciuffa i rivali dopo due minuti e, addirittura, i gallesi ribaltano il risultato con Thomas (40'). Il Portogallo però non vuole saperne di mollare e pareggia con Pedro Neto (43'), mandando tutti al riposo sul 2-2. Nella ripresa i lusitani giocano meglio e, grazie alla velocità e all'ottima forma di Carlos Forbs (Bruges), trovano la rete del 3-2 al 70'. Non è ancora finita, perché quattro minuti dopo Pedro Neto si fa espellere e complica le cose per Jorge Jesus, che blinda i suoi col catenaccio e Joao Felix falso nueve.