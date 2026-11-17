L'ultima giornata della Nations League sorride al Portogallo, che cancella la mesta e tumultuosa sconfitta contro la Danimarca. Il 4-1 subito dagli scandinavi viene dimenticato con una vittoria per 3-2 sul Galles, che vale la definitiva leadership nel gruppo 4 della Lega A: 15 punti per Jorge Jesus e i suoi. Il match è vibrante al Cardiff City Stadium, che assiste all'ottima partenza dei suoi beniamini. Il Galles non ha più nulla da chiedere alla competizione ed è avviato verso gli spareggi-retrocessione, ma risponde immediatamente allo svantaggio firmato da Bruno Fernandes (11'). Brooks riacciuffa i rivali dopo due minuti e, addirittura, i gallesi ribaltano il risultato con Thomas (40'). Il Portogallo però non vuole saperne di mollare e pareggia con Pedro Neto (43'), mandando tutti al riposo sul 2-2. Nella ripresa i lusitani giocano meglio e, grazie alla velocità e all'ottima forma di Carlos Forbs (Bruges), trovano la rete del 3-2 al 70'. Non è ancora finita, perché quattro minuti dopo Pedro Neto si fa espellere e complica le cose per Jorge Jesus, che blinda i suoi col catenaccio e Joao Felix falso nueve.
Portogallo vittorioso e primo nel girone con 15 punti, mentre nell'altro match si consuma lo psicodramma della Danimarca. La formazione che aveva sconfitto il Portogallo, infatti, affonda e viene sconfitta 3-2 dalla Norvegia, che centra la top-8 della Nations League superando i rivali in extremis proprio grazie agli scontri diretti. La gara, che sembrava chiusa in partenza con le immediate reti di Højlund (11') e Højbjerg (14'), viene riaperta nel primo tempo dal solito Haaland (37'). Il centravanti non è nel suo miglior stato di forma, ma Solbakken gli dà fiducia e viene premiato nell'assedio finale, con Ødegaard che pareggia i conti all'84'. Nel recupero si consuma il suicidio dei danesi, condannati dal tocco col braccio di Andersen: Haaland va sul dischetto, doppietta e 3-2 rimontando dal doppio svantaggio. Norvegia e Portogallo completano così il quadro delle qualificate ai quarti di finale: con loro Francia, Belgio, Spagna, Inghilterra, Germania e Paesi Bassi. Venerdì il sorteggio.
LE ALTRE PARTITE
LEGA B, GRUPPO 2
Ungheria-Irlanda del Nord 1-1
Marcatori: 35' Varga (U), 20' st Devenny (I).
Ucraina-Georgia 1-0
Marcatori: 1' Sikan (U).
Note: esp. Lochoshvili (G) al 46' st.
Classifica finale: Irlanda del Nord 12, Ungheria 11, Ucraina 7, Georgia 2.
LEGA B, GRUPPO 3
Irlanda-Kosovo 3-0
Marcatori: 28' rig. e 5' st rig. Parrott (I), 30' st Moylan (I).
Note: espulso Hajrizi (K) al 26'.
Israele-Austria 1-1
Marcatori: 36' Peretz (I), 17' st Kalajdzic (A).
Classifica finale: Austria 12 (promossa in Lega A), Irlanda 8, Kosovo 6, Israele 4.
LEGA B, GRUPPO 4
Bosnia-Romania 2-1
Marcatori: 6' Birligea (R), 44' Tahirovic (B), 37' st Bajraktarevic (B).
Polonia-Svezia 1-1
Marcatori: 16' Benedyczak (P), 24' Larsson (S).
Classifica finale: Svezia 14 (promossa in Lega A), Bosnia 11, Polonia 5, Romania 3.