BELGIO

Lukaku come Cristiano Ronaldo: anche "Big Rom" lascia la nazionale

 L'annuncio dell'attaccante sui social: "In questi 16 anni ho dato tutto, sono grato" 

16 Nov 2026 - 11:24
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Pochi giorni dopo l'annuncio di Cristiano Ronaldo, un altro attaccante europeo ha annunciato l'addio alla sua nazionale. Si tratta di Romelu Lukaku, che all'indomani del successo sull'Italia in Nations League, ha detto addio ai Diavoli Rossi con un lungo post Instagram. "In questi 16 anni ho dato tutto ciò che avevo per la squadra nazionale. Sono passato attraverso ogni emozione possibile. Ho giocato con fantastici compagni di squadra per cui sarò sempre grato. Voglio ringraziarli tutti, come voglio ringraziare anche tutti gli allenatori per avermi spinto e aver creduto in me per aiutare la squadra. E' stata una bella corsa e ho apprezzato ogni singolo momento", ha scritto "Big Rom".

E ancora: "Ai tifosi del Belgio dico grazie per il supporto che avete dato alla nostra squadra. Sono orgoglioso di aver rappresentato il mio paese in 4 coppe mondiali e in 3 campionati europei. Non dimenticherò mai quei momenti. Sono in pace con la mia decisione di fermarmi qui. È stato incredibile. È stato piacevole. Sono grato. Grazie".

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