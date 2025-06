Padel: Bnl Italy Major Premier, al Foro Italico le finali più attese

UOMINI In Qatar ad alzare il trofeo furono Arturo Coello e Agustin Tapia, che dopo essere rimasti a secco l'anno scorso puntano a tornare sul trono di Roma. Per guadagnarsi la possibilità di farlo, hanno dovuto superare in serata la grande sorpresa del torneo, la coppia formata da Javi Leal e Fran Guerrero che, dopo aver avuto set point sul 5-4 nel primo set, aveva portato a casa il parziale al tiebreak. Con rabbia, però, Coello e Tapia hanno reagito, riuscendo a capovolgere la partita, chiusa 6-7 6-2 6-2. Nella prima semifinale era invece arrivata la vittoria in rimonta dei campioni in carica: Chingotto e Galan avevano perso il primo set contro Juan Lebron e Franco Stupaczuk, salvo poi ritrovare il loro gioco e vincere il secondo al tiebreak (7-2) prima di dominare il terzo iniziato con un doppio break che ha indirizzato la parte decisiva del match, finito 4-6 7-6 6-2 in due ore e 9'.