NATIONS LEAGUE: SOSPESA OLANDA-UNGHERIA, MALORE PER SZALAI

Momenti di paura alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam durante Olanda-Ungheria di Nations League. La partita è stata interrotta all'ottavo minuto per un'emergenza medica a bordocampo: Adam Szalai, ex giocatore della nazionale e del Real Madrid Castilla, e collaboratore del ct Rossi, ha accusato un malore. I soccorsi sono arrivati subito e Szalai - cosciente - è stato trasportato in ospedale. La partita è ripresa dopo circa quindici minuti. La federcalcio ungherese ha poi diramato il seguente comunicato: "Szalai è stabile e cosciente. E' stato portato in ospedale per sottoporsi a degli esami".