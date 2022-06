Nations, esame Inghilterra per la Giovine Italia: tocca al tridente Cancellieri-Scamacca-Caprari

NATIONS LEAGUE

Per il terzo impegno del torneo Mancini potrebbe rivoluzionare tutto dalla mediana in avanti rispetto alla gara con l'Ungheria

Dopo il pareggio contro la Germania e la vittoria con l'Ungheria, l'Italia si prepara ad affrontare l'esame Inghilterra per il terzo impegno di Nations League. Test tosto per il ragazzi di Mancini, che anche al Molineux Stadium di Wolverhampton sembrerebbe intenzionato a cambiare ancora formazione. Sempre nel segno della linea verde, contro gli uomini di Southgate il ct azzurro dovrebbe rivoluzionare tutto dalla mediana in avanti rispetto all'undici iniziale visto nell'ultima gara di Cesena. Mossa per testare nuove soluzioni contro un avversario di rango a caccia di "vendetta" dopo la finale amara di Wembley e chiamato a fare risultato per allontanare l'onta dell'ultimo posto del Gruppo 3 di Nations. © Getty Images

Formazione alla mano, per difendere il primato nel girone e ricevere nuovi segnali positivi dal gruppo, il ct azzurro dovrebbe confermare Donnarumma, Mancini e Spinazzola. Per il resto si va verso l'ennesima "rivoluzione". In difesa a destra dovrebbe toccare a Florenzi, al centro invece spazio ad Acerbi. In mezzo al campo l'impressione è che Mancini consegnerà le chiavi a Tonali, Locatelli e Pessina. Davanti invece spazio al tridente Cancellieri-Scamacca-Caprari col ritorno al centravanti puro. Scelte che lascerebbero ancora qualche dubbio solo per la corsia sinistra, dove ci sarebbero ancora un paio di ballottaggi.

Dopo i disordini scoppiati in occasione della finale degli Europei, a Wolverhampton si giocherà a porte chiuse. Ma l'Inghilterra è carica e anche senza la spinta del suo pubblico darà sicuramente filo da torcere agli azzurri. Nomi alla mano, per l'Italia i pericoli maggiori si chiamano Sterling, Abraham e Grealish, ma nella formazione di Southgate sono tanti i giocatori forti da maneggiare con cura. Non solo in attacco. Al Molineux Stadium i padroni di casa dovrebbero infatti presentarsi con un 4-3-3 tutto muscoli e tecnica. Davanti a Pickford in difesa dovrebbero agire James, Stones, Tomori e Trippier. In mediana invece dovrebbero esserci Bellingham, Ward-Prowse, Gallagher.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Mancini, Acerbi, Spinazzola; Tonali, Locatelli, Pessina; Cancellieri, Scamacca, Caprari.

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; James, Stones, Tomori, Trippier; Bellingham, Ward-Prowse, Gallagher; Sterling, Abraham, Grealish