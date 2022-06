Inghilterra, Southgate attende l'Italia: "Giocare a porte chiuse è imbarazzante per noi"

VERSO INGHILTERRA-ITALIA

Il ct inglese sulla partita: "Diamo fiducia a chi gioca meno in questa Nations League"

Inghilterra-Italia è valevole per la terza partita di Nations League, ma per gli inglesi è anche la rivincita della finale dell'Europeo persa a Wembley. Questa volta non si giocherà nell'iconico impianto londinese bensì al Molineux di Wolverhampton, ma senza tifosi proprio per gli incidenti provocati la sera della finale di Euro 2020. "E' imbarazzante per noi non poter avere i tifosi - ha sottolineato Southgate -, ma anche per l'Inghilterra come nazione".

Anche l'Inghilterra, come del resto sta facendo l'Italia e qualche altra nazionale in questa Nations League, opterà per far giocare alcuni di quei giocatori utilizzati meno. Un modo per dargli spazio e testarli in match importanti: "Tutti quello che ho a disposizione possono essere utilizzati - ha commentato Southgate -. Vogliamo vedere alcune cose e bisogna pensare alla freschezza della squadra dopo una stagione faticosa. Questa è una partita buona per dare un'occasione anche agli altri, in un torneo di buon livello, per mostrargli fiducia e ottenere risposte".

Uno dei leader del nuovo corso inglese è Jack Grealish: "Ha avuto un impatto favoloso nel gruppo, ama giocare con noi così come nel proprio club. Far parte di una squadra che ha vinto la Premier League lo ha aiutato molto e ha una grande mentalità".