Calcio in lutto: è morto a 94 anni Dino Sani, campione con il Brasile nel '58 vinse la Coppa Campioni col Milan nel '63

Il mondo del calcio piange la scomparsa a 94 anni di Dino Sani, campione del mondo con il Brasile nel 1958 e centrocampista del Milan di Nereo Rocco con cui il 22 maggio 1963 trionfò a Wembley contro il Benfica nella finale di Coppa dei campioni (la prima della storia rossonera). Giocò nel Milan dal 1961, proveniente dal Boca Juniors, al 1964: vinse anche lo scudetto nella stagione 1961-62. Dopo la scomparsa di Zagallo nel 2024, Sani era il più anziano campione del mondo brasiliano ancora in vita. In un comunicato la Cbf ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Sani, affermando che quest'ultimo "lascia in eredità una serie di successi e una storia che saranno per sempre ricordate dal calcio brasiliano".