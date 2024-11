L'Italia è troppo inattiva: i calci piazzati, degli altri, sono un problema

Contro la Francia l'Italia ha subito tutti i tre gol da situazione da palla inattiva. Se l'autorete di Vicario propiziata dalla punizione all'incrocio dei pali di Digne è stata una somma di gesto tecnico avversario e sfortuna, sulla doppietta di Rabiot la firma in rosso dei giocatori di Spalletti si è vista tutta. Un gap fisico e di attenzione contro i vicecampioni del mondo che hanno portato l'ex juventino a svettare di testa due volte su due infilando il pallone in porta anche a seguito di schemi tutt'altro che complessi. Palla nell'area piccola in occasione del corner e sul primo palo nel secondo gol del centrocampista; situazioni non lette in anticipo dai marcatori italiani e non contrastate successivamente.