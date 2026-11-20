Pioggia e freddo a Las Vegas: Russell davanti a tutti nelle FP2. Leclerc 3. con la Ferrari
Sul velocissimo tracciato cittadino del Nevada il primo acuto è del pilota inglese della Mercedes, solo ottavo il neocampione Antonellidi Stefano Gatti
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Dopo un primo turno di prove libere completamente vanificato dalla pioggia, il weekend di Las Vegas è entrato nel vivo con più azione in pista (ancora umida e lontana dalla perfezione) e il miglior tempo di George Russell. Vincitore della seconda edizione della gara (2024), il pilota della Mercedes stampa un tempo finale da un minuto, 47 secondi e 272 millesimi nel finale del turno, alla ripresa dopo una bandiera rossa per pista sporca per cartacce portate sull'asfalto dal vento forte). Sull'asfalto che si asciuga rapidamente, Pierre Gasly a tempo scaduto sale in seconda posizione: ritardo di soli 71 millesimi da Russell per il francese, autore della pole due mesi e mezzo fa a Monza.
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Terzo tempo per Charles Leclerc (+0.333) con la migliore delle Ferrari. Tra il monegasco e il suo compagno di squadra Lewis Hamilton (sesto ad un secondo e 211 millesimi dalla vetta) ci sono Isack Hadjar con la Red Bull (+1.135) e Oscar Piastri (McLaren, +1.181) che in vista del GP incassa una penalità da dieci posizione in griglia di partenza. Settimo tempo per Lando Norris con l'altra McLaren davanti al suo successore nell'albo d'oro del Mondiale Piloti Kimi Antonelli, ottavo a un secondo e 771 millesimi dal suo compagno di squadra e in questa occasione gravato di una penalità da cinque posizioni sulla griglia. A sigillare la top ten sono Franco Colapinto che mette nella parte nobile della classifica anche la seconda Alpine e Fernando Alonso che la spunta sul suo compagno di squadra in Aston Martin Fernando Alonso. Fuori dai primi dieci (tredicesimo a due secondi e 869 millesimi) Max Verstappen. Vincitore nel 2023 della prima edizione "moderna" del GP e poi ancora dodici mesi fa, giudicando inutile farlo prima il quattro volte olandese entra in pista solo dopo la bandiera rossa ma comunica via radio ai suoi un problema di potenza della power unit della sua monoposto. Si torna in pista nella serata (di Las Vegas, l'alba italiana) di venerdì per le FP3 e la qualifica, con previsioni meteo in miglioramento per il resto del fine settimana.