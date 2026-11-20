Terzo tempo per Charles Leclerc (+0.333) con la migliore delle Ferrari. Tra il monegasco e il suo compagno di squadra Lewis Hamilton (sesto ad un secondo e 211 millesimi dalla vetta) ci sono Isack Hadjar con la Red Bull (+1.135) e Oscar Piastri (McLaren, +1.181) che in vista del GP incassa una penalità da dieci posizione in griglia di partenza. Settimo tempo per Lando Norris con l'altra McLaren davanti al suo successore nell'albo d'oro del Mondiale Piloti Kimi Antonelli, ottavo a un secondo e 771 millesimi dal suo compagno di squadra e in questa occasione gravato di una penalità da cinque posizioni sulla griglia. A sigillare la top ten sono Franco Colapinto che mette nella parte nobile della classifica anche la seconda Alpine e Fernando Alonso che la spunta sul suo compagno di squadra in Aston Martin Fernando Alonso. Fuori dai primi dieci (tredicesimo a due secondi e 869 millesimi) Max Verstappen. Vincitore nel 2023 della prima edizione "moderna" del GP e poi ancora dodici mesi fa, giudicando inutile farlo prima il quattro volte olandese entra in pista solo dopo la bandiera rossa ma comunica via radio ai suoi un problema di potenza della power unit della sua monoposto. Si torna in pista nella serata (di Las Vegas, l'alba italiana) di venerdì per le FP3 e la qualifica, con previsioni meteo in miglioramento per il resto del fine settimana.