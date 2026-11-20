Il candidato alla presidenza della Fifa, Kozo Tashima, ha ripetuto che non ha in programma, "per ora", di ritirarsi dalla corsa per consentire al francese Philippe Diallo di avere maggiori possibilità contro l'uscente Gianni Infantino alla guida della Federcalcio mondiale. L'ex presidente della Federazione calcistica giapponese figura tra i tre candidati in lizza per le elezioni di marzo, insieme a Infantino e Diallo, presidente della Federazione calcistica francese. "Parlerò con molte persone e, poiché il signor Diallo ha una notevole esperienza in materia di governance e amministrazione, intendo lavorare a stretto contatto con lui - ha detto Tashima in conferenza stampa - Ma per ora, non ho intenzione di ritirarmi. Non considero Philippe Diallo un avversario, voglio solo cambiare la Fifa".