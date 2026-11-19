Esami medici per Carlos Alcaraz dopo il problema alla coscia sinistra accusato ieri durante il match vinto contro Daniil Medvedev alle Atp Finals di Torino. Il tennista spagnolo si è recato all'Istituto di Medicina dello Sport, all'interno dello Stadio Olimpico Grande Torino dove si è sottoposto a una risonanza magnetica che dovrà chiarire l'entità dell'infortunio e stabilire se potrà proseguire il torneo. Gli accertamenti riguardano in particolare il bicipite femorale, o ischio-tibiale, della coscia sinistra. Da verificare anche le condizioni del ginocchio destro, già da alcuni giorni fasciato per un'infiammazione.
Alcaraz, numero tre del mondo, ha accusato il problema nel corso del secondo set della partita con Medvedev, quando ha richiesto l'intervento del fisioterapista. Dopo il trattamento e l'applicazione di una fasciatura, è tornato in campo riuscendo a concludere l'incontro senza apparenti limitazioni, vincendo in due set. Lo spagnolo ha già conquistato la qualificazione alle semifinali grazie ai successi su Tiafoe e Medvedev e alla sconfitta di Cobolli contro lo statunitense.
Resa ora da capire se sarà in grado di affrontare l'azzurro nell'ultimo incontro del girone, in programma domani. Un eventuale forfait prima dell'inizio della partita comporterebbe l'esclusione dal torneo, con l'ingresso della riserva Alex de Minaur al suo posto. Se invece Alcaraz dovesse iniziare il match e ritirarsi durante l'incontro, potrebbe conservare la possibilità di disputare la semifinale di sabato, previa autorizzazione medica. Gli esami sono importanti anche in vista della Coppa Davis. Alcaraz figura infatti tra i convocati della Spagna per la Final 8 di Bologna: la nazionale iberica affronterà l'Austria giovedì 26 novembre nei quarti di finale.