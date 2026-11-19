Alcaraz, numero tre del mondo, ha accusato il problema nel corso del secondo set della partita con Medvedev, quando ha richiesto l'intervento del fisioterapista. Dopo il trattamento e l'applicazione di una fasciatura, è tornato in campo riuscendo a concludere l'incontro senza apparenti limitazioni, vincendo in due set. Lo spagnolo ha già conquistato la qualificazione alle semifinali grazie ai successi su Tiafoe e Medvedev e alla sconfitta di Cobolli contro lo statunitense.