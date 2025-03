Italia: Zaccagni possibile arma in più per il ritorno contro la Germania, Cambiaso torna a Torino

La squadra è tornata subito al lavoro nel ritiro di Appiano Gentile: c'è stato un semplice lavoro di scarico per chi è sceso in campo dal 1' giovedì sera, poi una partitella contro una selezione giovanile dell'Inter che ha visto protagonisti tutti gli altri. Alla sgambata non ha preso parte Andrea Cambiaso: in campo per il riscaldamento l'esterno della Juventus non ha avuto buone sensazioni e si è fermato. Più tardi è arrivato l'annuncio ufficiale del suo forfait e del rientro a Torino: "Andrea Cambiaso lascia il ritiro della Nazionale -si legge in una nota della Figc -. Il difensore, arrivato domenica scorsa in ritiro con un trauma alla caviglia sinistra, non ha recuperato completamente e proseguirà le cure del caso presso il club di appartenenza".