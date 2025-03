Italia: serve più concretezza e attenzione ai dettagli, ma a Dortmund l'impresa non è impossibile

Si tratta in tutti i casi di dettagli che, si sa, nel calcio fanno sempre la differenza, ma che allo stesso tempo non possono e non devono essere considerati ostacoli insormontabili. Maggior concretezza in zona gol e maggior attenzione nelle marcature possono bastare per porre quanto meno le basi di un'impresa certamente difficile, ma non impossibile. Almeno per quanto ha espresso il match di San Siro.