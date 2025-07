Fiorentina, Pioli: "Al lavoro per la miglior stagione possibile"

Ieri l'annuncio ufficiale e questa mattina Stefano Pioli (poco prima di pranzo) ha varcato i cancelli del Viola Park per iniziare la sua terza avventura alla Fiorentina, la seconda da allenatore sei anni dopo l'ultima volta: "C'è emozione per essere nuovamente a Firenze, alla Fiorentina. Per me è qualcosa di particolare. Tornare a lavorare qui è una grande emozione e lo faccio con immenso piacere, anche con un grande senso di responsabilità perché siamo un grande club dove c'è una città intera che ci sostiene. Rivedere tante persone che conoscevo mi fa sentire a casa - ha detto il ne allenatore della Fiorentina ai media ufficiali viola -. Ho trovato una struttura, il Viola Park, incredibile. E questo è un plus che avremo per fare al meglio il nostro lavoro per far si che la prossima stagione sia la migliore possibile. In questo momento è facile parlare ai nostri tifosi e allo stesso tempo impegnativo. Quello che possiamo promettere, quello che posso promettere, quello che noi possiamo promettere come club è quello che cercheremo di lavorare ogni giorno con la massima serietà, grande passione, grande entusiasmo, per regalarci e regalare ai nostri tifosi le migliori soddisfazioni possibili. È chiaro che quando inizi una nuova stagione le motivazioni sono al massimo e anche le ambizioni sono alte ed è giusto che sia così. Vogliamo costruire una Fiorentina che sia competitiva. Che possa giocare un calcio non so se divertente ma che deve piacere a noi, ai giocatori, ai nostri tifosi per tenere alti i nostri colori". Da domani tutti al lavoro con l'inizio del ritiro estivo al Viola Park.