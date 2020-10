Italia, Mancini: “Vinceremo le prossime due e ci qualificheremo”

ITALIA

“Loro hanno cambiato modulo per la prima volta, avevano un difensore in più. Sono certamente una squadra molto forte, sapevamo che sarebbe stata dura – ha continuato Mancini - entrambi abbiamo avuto delle belle occasioni, credo noi le più pulite, ma è stata una bella partita: dura, combattuta. Certo, nel calcio bisogna fare gol ma va bene così. Vinceremo le prossime due partite e ci qualificheremo sicuramente. Bergamo? “Siamo felici di essere qui, peccato non aver vinto, ma è stata una bella serata, un messaggio importante”.

SPINAZZOLA: “ABBIAMO GRANDE AUTOSTIMA”

Dopo Mancini è stato il turno di Leonardo Spinazzola: “Potevamo fare di più soprattutto all’inizio – ha detto l’esterno della Roma - abbiamo sbagliato due o tre occasioni sull’1-0. Loro comunque sono una grande squadra, hanno cambiato modulo perché all’andata erano andati in grossa difficoltà, ma sono un’ottima squadra e ce la siamo giocata. Noi abbiamo grande autostima e ce l’abbiamo da tempo – ha aggiunto - siamo un gruppo giovane, un bel mix di esperienza ed energia. Siamo in un buon momento, sappiamo che dobbiamo battere la Polonia e lavoreremo per farlo”.

PELLEGRINI: “FELICE PER IL GOL”

"In questo gruppo tutti si trovano a loro agio, è questa la nostra forza. C'è un bellissimo ambiente, siamo stati bravi noi e lo staff a creare una famiglia". Così Lorenzo Pellegrini commenta dopo il pareggio contro l'Olanda in Nations League. "Sono contento per il gol e la prestazione, c'è il rammarico per la mancata vittoria ma ora vinceremo le prossime", aggiunge il centrocampista azzurro. "Sul gol è stato bravo Barella, poi davanti al portiere sono riuscito a segnare. Sono contento perché era da tanto tempo che cercavo il gol", prosegue Pellegrini. Ancora sulla partita, il trequartista azzurro dice: "Abbiamo avuto 2-3 occasioni per raddoppiare, ma loro sono una grande squadra a l'abbiamo visto. Ci è mancato un pizzico di fortuna, che speriamo arrivi presto perché dobbiamo vincere la prossima partita con la Polonia. Sarà fondamentale per la classifica, noi giochiamo sempre per vincere e dobbiamo pensare solo a questo".

Vedi anche Nations League Nations League: Italia-Olanda 1-1, gli Azzurri perdono la vetta del gruppo 1

Vedi anche Nations League Nations League, Lewandowski trascina la Polonia. Francia e Portogallo ok, flop Inghilterra