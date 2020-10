Nations League, Lewandowski trascina la Polonia. Francia e Portogallo ok, flop Inghilterra

La Polonia approfitta del pareggio fra Italia e Olanda, batte 3-0 la Bosnia e si porta in testa al girone degli Azzurri in Nations League: protagonista assoluto è Robert Lewandowski, con due gol e un assist. Negli altri gruppi, Inghilterra sconfitta 0-1 in dieci dalla Danimarca (decide Eriksen su rigore), Portogallo (senza CR7) batte Svezia 3-0, Mbappè decisivo nel 2-1 della Francia in Croazia, Belgio ok con l’Islanda (2-1, doppietta Lukaku).