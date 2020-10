Qualificazioni Mondiali 2022: l’Argentina ribalta 2-1 la Bolivia con Lautaro e Correa

QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022

L’Argentina s’impone 2-1 in rimonta in Bolivia grazie a un super Lautaro Martinez, autore di un gol e di un assist. Padroni di casa in vantaggio al 24’ con Martins Moreno. L’Albiceleste reagisce ed è proprio Lautaro a pareggiare i conti al 45’ con una deviazione vincente dopo un rimpallo favorevole. L’attaccante dell’Inter, al 79’, serve poi a Joaquín Correa il gol vittoria; la seconda consecutiva alle qualificazioni ai Mondiali 2022 per l’Argentina.

Seconda vittoria consecutiva per l’Argentina grazie a due “italiani”. Lautaro Martinez e Joaquín Correa trascinano la nazionale di Scaloni a punteggio pieno in questo inizio di qualificazioni ai Mondiali 2022. A La Paz parte decisamente meglio la Bolivia: colpo di testa di Martins Moreno che non inquadra la porta dopo un’uscita sbagliata del portiere Armani.

Dopo un tiro alto di Chumacero, i padroni di casa passano meritatamente in vantaggio: cross dalla sinistra proprio di Chumacero e stacco aereo prodigioso di Moreno, che vince il duello con Martinez Quarta.

La Albiceleste rialza la testa: Leandro Paredes colpisce il palo con un sinistro da fuori area, poi ci pensa Lautaro Martinez a ristabilire la parità allo scadere del primo tempo: azione personale coraggiosa e insistita dell’attaccante dell’Inter, che mette a sedere Saul Torres per poi sfruttare con grande furbizia e abilità un rimpallo favorevole, dopo il rinvio sbagliato di Carrasco, per siglare l’1-1.

Gli ospiti si presentano poi decisamente più determinati nella ripresa. Lautaro si costruisce altre due occasioni, di cui la seconda è quella più ghiotta: il nerazzurro si libera al tiro (anche se non angolatissimo), dopo il suggerimento di Messi, ma il portiere Lampe salva tutto in calcio d’angolo. A 11’ dalla fine l’ottima prestazione del calciatore interista viene suggellata con l’assist vincente per Correa: l’attaccante della Lazio, subentrato a Ocampos, scaglia un sinistro potente nell’angolino e ribalta definitivamente la situazione. La Bolivia resta a zero punti.